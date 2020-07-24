“واتسآب” تستعد لطرح ميزة طال انتظارها

2020/07/24 | 16:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستعد القائمون على تطوير تطبيق “واتسآب” لإطلاق ميزة جديدة له تتيح لمستخدميه استخدام عدد من الأجهزة لنفس الحساب.وستتيح الميزة الجديدة لمستخدمي “واتسآب” استخدام نفس الحساب على 4 أجهزة مختلفة في وقت واحد.وبحسب ما نشر موقع WABetaInfo، فإن هذه الميزة ما زالت قيد التطوير، وعندما ستصبح جاهزة سيكون هناك شعار إمكانية استخدام […]

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