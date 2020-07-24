وزارة الصحة تنشر نصاً من فتوى المرجع السيستاني حول فيروس ’كورونا’

2020/07/24 | 16:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نشرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، مقطعاً من نص فتوى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني حول فيروس كورونا. ونص المقطع الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، في فيس بوك، : " من أصابه الفايروس ولم يكن يتخذ الإجراءات الوقائية فلن يكون معذورا في ذلك شرعا". وأصدر المرجع الأعلى علي السيستاني، قبل أشهر، فتوى حول التعامل مع الجائحة بعد تفشيها في البلاد.

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