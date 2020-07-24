تحرير الناشطة الألمانية هيلا الكرادية … والداخلية تكشف التفاصيل

2020/07/24 | 16:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس مؤكدة ان عملية تحريرها تمت بجهد أربعة تشكيلات امنية.وذكر بيان للوزارة وتلتقه (المستقلة) اليوم الجمعة أنه ” بمتابعة شخصية مستمرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وإشراف مباشر لوزير الداخلية عثمان الغانمي وإشراف ميداني لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت […]

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