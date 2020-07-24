2020/07/24 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس القضاء الأعلى، نقل التحقيق الخاص بمدير التسجيل العقاري بمدينة الموصل “الايسر-الزهور” وجماعته، من محافظة نينوى الى بغداد.

وتضمنت وثيقة اصدرها المجلس وموقعة من رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، قرارا يقضي بنقل التحقيق في القضية، والمتعلقة بقضايا التلاعب في سجلات التسجيل العقاري الدائمية واضابير العقارات، من محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى، الى المحكمة المماثلة في الكرخ في”رئاسة استئناف الكرخ” بالعاصمة بغداد، بناء على ما جاء بقرار من لجنة النزاهة بمجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأعلى ينقل التحقيق مع أحد مديري التسجيل العقاري من نينوى إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأعلى ينقل التحقيق مع أحد مديري التسجيل العقاري من نينوى إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).