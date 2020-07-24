2020/07/24 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة تسجل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1863 حالة شفاء ووفاة 90 مصابا

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