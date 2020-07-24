المضادات السورية تدمر هدفا إسرائيليا في الجولان المحتل

2020/07/24 | 16:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دمرت الدفاعات الجوية السورية، اليوم، هدفا إسرائيليا في منطقة الجولان بريف محافظة القنيطرة.قال مصدر ميداني في ريف القنيطرة إن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت نيرانها باتجاه هدف معادي في سماء بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي قادما من الجولان المحتل.وأكد المصدر أن جميع أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء المنطقة، ناجمة […]

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