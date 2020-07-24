العراق: تسجيل 90 وفاة و2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا ومجموع الإصابات يرتفع الى 104711 حالة

2020/07/24 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الصحة، حصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وكشفت الوزارة في بيان، عن حدوث تسعين حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة الكلية لضحايا الفيروس الى اربعة آلاف ومئتين واثنتي عشرة حالة، اضافة الى تسجيل الفين واربعمئة وخمس وثمانين اصابة جديدة، وهو ما يرفع مجمل عدد الاصابات الى مئة واربعة آلاف وسبعمئة واحدى عشرة إصابة، مقابل تماثل الف وثمانمئة وثلاثة وستين مصابا بالفيروس للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين الى واحد وسبعين الفا ومئتين وثمان وستين حالة، بنسبة شفاء وصلت الى ثمانية وستين بالمئة من الاصابات، مشيرة الى إجراء مختبراتها ثمانية عشر الفا ومئتين واربعة وثلاثين فحصا، ليرتفع مجموع النماذج المفحوصة منذ بادية ظهور الوباء في العراق الى ثمانمئة وتسعة وسبعين ألفا وثلاثمئة وتسعة وتسعين فحصا.

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