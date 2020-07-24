القبض على خمسيني اغتصب طفلة عمرها 9 سنوات في المثنى

2020/07/24 | 16:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/المثنى كشف إعلام شرطة المثنى عن تسجيل شكوى من قبل المدعية بالحق الشخصي والدة الطفلة الحدث في مركز شرطة الحي الجمهوري التابع إلى مديرية شرطة قضاء السماوة بأن ابنتها تبلغ من العمر 9 سنوات قد تعرضت إلى اعتداء جنسي من قبل شخص في أحد المناطق السكنية الشعبية في مدينة السماوة ، حيث تم إجراء الفحص في دائرة الطبابة العدلية وتبين انه قد تعرضت فعلا لأعتداء الجنسي .وأضاف البيان، ” تم تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والادلة على مكان تواجد المتهم وإصدار أمر قبض قضائي بحقه والقي القبض عليه الذي يبلغ من العمر 50 سنة وفي وقت قياسي قصير وخلال 24 ساعة من قبل المركز وبالاشتراك مع قوة الواجب”.واوضح ” دونت اقواله وصدقت قضائيا واعترف بقيامه بجريمة الاغتصاب حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ( 393 ) من قانون العقوبات العراقي وتمت احالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل” .

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