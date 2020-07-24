إزالة تمثال كريستوف كولومبوس في شيكاغو

2020/07/24 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزالت السلطات الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، تمثال المستكشف، كريستوفر كولومبوس، المقام في متنزه “غرانت بارك” وسط مدينة شيكاغو الأمريكية.يأتي ذلك، بعدما أعلنت الشرطة الأمريكية بوقت سابق أن 18 من ضباطها أصيبوا خلال تفريق متظاهرين حاولوا الإطاحة بالتمثال.واستخدمت أطقم العمل رافعة ضخمة لإزالة التمثال عن قاعدته، فيما اجتمع حشد محدود من المواطنين للمشاهدة، ولم …

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