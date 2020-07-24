سابقة فريدة… استقبال الباخرة العراقية الحدباء التي اجرت دورة كاملة حول الارض

2020/07/24 | 16:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة للنقل البحري استقبال الباخرة العراقية الحدباء التي اجرت دورة كاملة حول الكرة الارضية بمسافة 15400000 ميل بحري ذهابآ وبمسافة 19200000 ميل بحري ايابا في سابقة فريدة من نوعها ولم يشهدها النقل البحري العراقي .وقال مدير عام الشركة محي الدين الامارة في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة […]

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