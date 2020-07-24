مسح تركي عشوائي لكورونا يظهر أن 46% من المصابين في اسطنبول

2020/07/24 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعةأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن وزارته أجرت مسحا عشوائيا لوباء كورونا على 150 ألف مواطن في عموم البلاد، وتبين أن نسبة الإصابة بالفيروس بينهم بلغت 2.5 بالألف.وقال قوجة إن عدد المصابين منذ تفشي الفيروس في تركيا وصل إلى 223 ألفا و315 مصابا، مشيرا إلى أن 46% منهم في إسطنبول.وأشار إلى أن عدد الوفيات بلغ 5 آلاف و563 شخصا، بينهم 50.2% في إسطنبول وحدها.ولفت قوجة إلى أن نتائج المسح العشوائي في إسطنبول، أظهرت إصابة 2.9 شخص من كل ألف شخص، وأن هذه النسبة أعلى بمعدل 13.8% من باقي الولايات التركية، داعيا إلى الالتزام بالتدابير الوقائية بشكل أكبر.

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بغداد اليوم- متابعة

قال مصدر مطلع في شركة "ماهان" الإيرانية للطيران إن اعتراض المقاتلات الأمريكية لطائرة الشركة المدنية يعتبر خطوة عدائية واستفزازية، وإن الشركة ستتابع القضية من الناحية القانونية.

وأكد المصدر أن الطائرة كانت تسير في ا

بغداد اليوم-متابعة

اُقيمت اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

و قامت السلطات بقياس حرارة المشاركين في الصلاة، الذين دعي كل منهم إلى التزود بكمامة وسجادة صلاة فردية والتحلي بالصبر، في

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى، اليوم الجمعة، أن طائرة "إف -15" تابعة لسلاح الجوي الأمريكي، رافقت طائرة ركاب إيرانية من مسافة كيلومتر واحد، وفق المعايير الدولية، على حد قولها.

وذكر بيان للقيادة العسكرية ال

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