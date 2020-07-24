الشرطة يقرر التريث باقامة معسكر تدريبي بسبب اصابة بكورونا

2020/07/24 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكدت الهيأة الادارية لنادي الشرطة اتخاذها قرار التريث باقامة معسكر تدريبي مغلق في العاصمة بغداد بعد ان اوضحت المسحة الشكوك حول اصابة احد لاعبي الفريق بفايروس كورونا.ادارة النادي اتخذت قرار التريث في انطلاق المعسكر التدريبي لسلامة الفريق ومتابعة حالة اللاعب الذي تم التحفظ عن اعلان اسمه قبل التاكد بشكل رسمي من اصابته من خلال اجراء فحوصات ( الستي سكان ) لاتخاذ التدابير الصحية اللازمة.وبينت الادارة الى ان الانباء التي اشيعت في مواقع التواصل الاجتماعي عن تاكد اصابة اكثر من (٥) لاعبين عارية عن الصحة متمنين ان يتم التوخي الدقة في نقل المعلومة خصوصا مع مثل هذا الموضوع الذي يخص عوائل اللاعبين.وفي الختام تمنت الادارة الشفاء العاجل لكل ابناء العراق وانجلاء هذه الغمة عن العالم باسره وعودة الحياة بشكل طبيعي.

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