الأمن الوطني يعلن اعتقال “داعشي” في تلعفر

2020/07/24 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، اعتقال “داعشي” كان متخفياً بين النازحين في تلعفر بمحافظة نينوى.وقال الجهاز في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في قضاء تلعفر غرب محافظة نينوى من القاء القبض على داعشي متخفي بين النازحين في احد المخيمات وفق مذكرة قضائية على …

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