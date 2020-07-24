إسبانيا تطالب أمريكا برفع عقوبات على صادراتها

2020/07/24 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، الجمعة، إنه يجب على الولايات المتحدة رفع عقوبات على صادرات إسبانيا بعد أن تحركت إيرباص لقبول دفع أسعار فائدة أعلى على قروض حكومية أوروبية في مسعى لتسوية نزاع بمنظمة التجارة العالمية مع الولايات المتحدة.

وقالت على حسابها على تويتر: "الاتحاد الأوروبي امتثل، لم يعد هناك سبب لفرض عقوبات أمريكية على الصادرات الأوروبية، نطالب برفع العقوبات على المنتجات الإسبانية".

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