2020/07/24 | 16:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصدرت محكمة ألمانية اليوم الجمعة أحكاما بالسجن بحق 10 أشخاص معظمهم من اللاجئين، أدينوا باغتصاب شابة خارج ملهى ليلي في العام 2018 في قضية أشعلت غضب اليمين المتطرف ضد الأجانب.وقضت محكمة المقاطعة في فرايبورغ على المشتبه به الرئيسي بالسجن 5 سنوات ونصف السنة، بينما حكم على سبعة بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات.وحكم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا.. أحكام بالسجن بحق لاجئين بينهم عراقيين اغتصبوا شابة بعد تخديرها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا.. أحكام بالسجن بحق لاجئين بينهم عراقيين اغتصبوا شابة بعد تخديرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).