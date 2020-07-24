تسريبات موبايل “سامسونغ” تكشف عن ميزة غير مسبوقة

2020/07/24 | 16:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تسريبات بشأن هاتف “سامسونغ” الجديد عن ميزة غير مسبوقة في عالم الهواتف الرقمية المحمولة، تتيح لعشاق الألعاب الإلكترونية الاستمتاع بحمل هذا الهاتف الفريد.ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قبل شهر من إطلاق هاتف “سامسونغ” من فئة “Galaxy Note 20″، ميزات رائعة يحملها الجهاز الجديد منها أنه يخدم شبكة الجيل الخامس “جي 5”.[…]

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