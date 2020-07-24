أول باخرة عراقية تكمل دورة كاملة حول الكرة الأرضية

2020/07/24 | 16:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، أن الباخرة العراقية الحدباء أكملت دورة كاملة حول الكرة الأرضية عابرة المحيطات الهادي والهندي والأطلسي بمسافة 15400000 ميل.وذكرت الوزارة في بيانها الذي تلقته /المعلومة/ أن “الباخرة العراقية الحدباء أكملت دورة كاملة حول الكرة الأرضية عابرة المحيطات الهادي والهندي والأطلسي بمسافة 15400000 ميل بحري ذهابا وبمسافة 19200000 ميل […]

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