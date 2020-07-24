2020/07/24 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة هل توسع الكون متسق حقا؟أحد أعمدة نموذج الانفجار الكبير هو أنه، وعلى نطاق واسع، يتمتع الكون بنفس الخصائص وفي جميع الاتجاهات.



هناك تحليل حديث ينعش الجدل حول صلابة هذه الفرضية.



في نموذج الانفجار العظيم، قام علماء الكون بافتراضين أساسيين: الكون متجانس ومتساوي الخواص على نطاق واسع.



وهذا يعني أن منطقتين من الكون يتم التقاطهما عشوائياً متكافئان في النطاق الكوني وأن الكون يبدو متشابهًا بغض النظر عن ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحتمية والإرادة الحرة بين العلم والدين 2-5 - جواد بشارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحتمية والإرادة الحرة بين العلم والدين 2-5 - جواد بشارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).