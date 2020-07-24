العثور على مخدرات واسلحة ودراجات في وكر كبير لاحدى العصابات في بغداد

2020/07/24 | 17:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، العثور على وكر كبير لاحدى العصابات في منطقة الطالبية بجهود متميزة لمكافحة اجرام بغداد.وقالت القيادة في بيان، إنه "في ساعة متأخرة من ليل الأمس نفذت قوات مكافحة إجرام بغداد مكتب القدس بالتنسيق مع القطعات التابعة لعمليات بغداد وضمن قاطع اللواء الرابع في الشرطة الاتحادية عملية امنية لتفتيش أحد الدور بمنطقة الطالبية بناء على معلومات استخباراتية أسفرت عن العثور على اسلحة ومخدرات ودرجات نارية".واضاف البيان ان "الوكر يحتوي على أكياس من الحبوب المخدرة، وقاصة صغيرة مغلقة، بالاضافة الى دراجات مختلفة من ١٥٠الى ٢٠٠ دراجة، وبندقية نص اخمس، وغدارة مصرية، وتلفزيونات مختلفة، ورمانات يدوية عدد ٢، ومسدس عدد ٢ مع مسدس HS"، مؤكدا انه "تم القبض على شخصين داخل الوكر يتم اجراء التحقيق معهم اصوليا".

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