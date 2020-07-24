وصول مستشفيين ميدانيين من دولة قطر إلى مطار بغداد لمواجهة كورونا

2020/07/24 | 17:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية عن وصول مستشفيين ميدانيين مقدمين من دولة قطر إلى مطار بغداد الدولي لسد النقص في مواجهة أزمة كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته (المستقلة) اليوم إنه “بعد عمل دؤوب، وتنسيق مُستمِرّ من قبل سفارة جمهوريّة العراق في الدوحة مع الجانب القطري، والنشاط الفاعل لسفارة دولة قطر في […]

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