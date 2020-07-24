أول باخرة عراقية أنهت دورة كاملة حول الأرض(صورة)

2020/07/24 | 17:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت أول باخرة عراقية، اليوم الجمعة، دورة كاملة حول الكرة الأرضية بعبورها ثلاثة محيطات....

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