نائب: كنا نتمنى متابعة ملف اغتيال الهاشمي بنفس سرعة تحرير المختطفة الألمانية

2020/07/24 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التدخل الشخصي والمباشر في متابعة ملف اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي واعلان النتائج بوقت قياسي امام الرأي العام، مؤكداً :”كنى نتمنى أن تُكشف الحقائق بهذه الجريمة بنفس سرعة جمع البيانات وتحرير الناشطة الامانية هيلا ميفيس”.وقال العقابي في حديث صحفي …

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