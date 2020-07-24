امريكا تؤكد ان مقاتلاتها من تعرضت لطائرة الركاب الايرانية

2020/07/24 | 17:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال مسؤولان أمريكيان إن مقاتلة من طراز ”إف-15“ دخلت مجال رؤية طائرة ركاب إيرانية يوم الخميس، لكنها كانت على مسافة آمنة.وأضاف أحد المسؤولين طالبا عدم نشر اسمه، لرويترز أن الواقعة حدثت فوق سوريا.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء بأن مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية فوق المجال […]

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