صحة الانبار تكشف اصابة مسؤول محلي بوباء كورونا

2020/07/24 | 17:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر في صحة محافظة الانبار ، الجمعة، حقيقة اصابة مسؤول محلي في حكومة الانبار المحلية بفيروس كورونا اثناء اداء عمله الوظيفي جنوبي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قائممقام قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة شاكر محمود العيساوي اصيب بفيروس كورونا اثناء اداء عمله الوظيفي “.[…]

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