2020/07/24 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنسيقية السجناء السياسيين تدعو الى التظاهر أمام وزارة المالية يوم الاحد المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 17:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنسيقية السجناء السياسيين تدعو الى التظاهر أمام وزارة المالية يوم الاحد المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنسيقية السجناء السياسيين تدعو الى التظاهر أمام وزارة المالية يوم الاحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).