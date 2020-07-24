آيا صوفيا : أول صلاة جمعة بعد تحويله من متحف إلى مسجد

2020/07/24 | 17:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اجتمعت حشود كبيرة في تركيا للمشاركة في أول صلاة جمعة تقام في “آيا صوفيا” بعد تحويله من متحف إلى مسجد.وانضم الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تعرض لانتقادات من قبل زعماء دينيين وسياسيين، إلى المصلين.وكان المبنى، الذي أنشيء قبل 1500 عام والمدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، قد تحول إلى متحف عام 1934.ولكن […]

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