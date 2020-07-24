جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على داعشي متخفٍ بين النازحين في تلعفر بنينوى

2020/07/24 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مفارز جهاز الأمن الوطني، القبض على داعشي كان متخفياً بين النازحين في تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان، إنه بناء على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى من إلقاء القبض على داعشي متخفي بين النازحين في احدى المخيمات وفق مذكرة قضائية على ضوء المادة الرابعة إرهاب.



وأضاف أن المعتقل كان يعمل ضمن صفوف ما يسمى ديوان الجند بصفة مقاتل، وشارك في معارك ضد القوات الامنية خلال عمليات التحرير، وقد جرى تدوين أقواله أصولياً وتسليمه الى الجهات القضائية المختصة.

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