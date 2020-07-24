العراق يعيد باخرة إلى الإمارات بسبب عدم استيفاء المواد لشروط استيرادها

2020/07/24 | 17:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت هيأة المنافذ الحدودية اعادة مواد محملة على باخرة إلى دولة الإمارات بسبب عدم استيفاء تلك المواد لشروط استيرادها، وذلك في منفذ ميناء خور الزبيرفي محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.وقالت الهيأة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان “منفذ ميناء خور الزبير في محافظة البصرة اعاد بضاعة محملة على الباخرة بمواد (أنابيب […]

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