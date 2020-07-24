محافظة عراقية تقرر اعادة افتتاح المساجد

2020/07/24 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

مديرية اوقاف السليمانية تقرر عودة افتتاح المساجد بداية من يوم غد وتستثني من ذلك صلاتي العيد والجمعة

ويختصر الاف...





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