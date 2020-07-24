2020/07/24 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم
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ويختصر الاف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظة عراقية تقرر اعادة افتتاح المساجد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بيان
مديرية اوقاف السليمانية تقرر عودة افتتاح المساجد بداية من يوم غد وتستثني من ذلك صلاتي العيد والجمعة
ويختصر الاف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظة عراقية تقرر اعادة افتتاح المساجد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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