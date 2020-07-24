2020/07/24 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد/ الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، عن تسجيل 382 اصابة جديدة بفيروس كورون...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 382 اصابة بكورونا المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 382 اصابة بكورونا المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).