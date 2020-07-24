العراق يقترح على السعودية الغاء رسوم التأشيرات

2020/07/24 | 17:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، على نظيرتها السعودية، تيسير حركة المسافرين وإلغاء رسوم سمات الدخول بين البلدين، معتبرة ذلك "تشجيعاً" للسياحة ...

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