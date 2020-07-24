نيوزيلندا تمنح اللجوء للكاتب الكوردي بهروز بوجاني

2020/07/24 | 17:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتب الكوردي بهروز بوجاني

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