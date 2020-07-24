الدفاع : تعلن إنشاء خندق وساتر ترابي لقطع التهريب بمنفذ مع ايران

2020/07/24 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت وزارة الدفاع عن قيام القوات الامنية بإنشاء خندق وساتر ترابي لقطع طرق التهريب الترابية في محيط منفذ الشلامچة على الحدود بين العراق وايران.وقال بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان “قيادة عمليات‫البصرةوبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ونائب قائد العمليات المشتركة والتوجيهات المباشرة من قائد عمليات البصرة باشرت بتأمين محيط منفذ الشلامجة”، […]

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