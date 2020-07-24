قيادي صدري يشكك بالرويات الرسمية لعملية اختطاف وتحرير الناشطة الالمانية

2020/07/24 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أثار القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي جملة تساؤلات، حول عملية اختطاف وتحرير ناشطة ألمانية من قلب العاصمة بغداد، مشككاً بالروايات الرسمية.وقال الزاملي في بيان له، إن “اطلاق سراح الناشطة الالمانية “هيلا ميفيس” بعد أن تم اختطافها من منطقة مؤمنة امنياً وعسكرياً ومراقبة بالكاميرات من بيتها بالقرب من بيوت ضابطين كبيرين في اجهزة […]

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