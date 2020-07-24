2020/07/24 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: تعطيل الدوام في قضاء المدينة أثر إصابة مسؤول بكورونا (صورة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 17:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: تعطيل الدوام في قضاء المدينة أثر إصابة مسؤول بكورونا (صورة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة: تعطيل الدوام في قضاء المدينة أثر إصابة مسؤول بكورونا (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).