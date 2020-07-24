2020/07/24 | 17:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحد كبار علماء المناعة في العالم يفجر مفاجأة عن كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 17:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحد كبار علماء المناعة في العالم يفجر مفاجأة عن كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحد كبار علماء المناعة في العالم يفجر مفاجأة عن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).