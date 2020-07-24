صحة النجف تعلن التوزيع المناطقي للاصابات الجديدة المسجلة بكورونا

2020/07/24 | 17:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلنت دائرة صحة النجف اليوم الجمعة التوزيع المناطقي للاصابات المسجلة اليوم بفيروس كورونا وجاءت كالاتي:اجرى مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف 497 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR وتبين من خلال الفحوصات وجود 125 حالة حاملة لفايروس كورونا و على النحو الاتي :-- خمس وثمانون حالة ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا.- اربعون حالة خاضعة للتحريات الوبائية .التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة :(النجف - القطاع الشمالي)- حي العسكري 11- حي الوفاء 8- حي النداء 5- حي الميلاد 3- حي المكرمة 3- حي الجزيرة 3- حي الجمعية 2- الحيدرية 2- قرية الغدير 2- حي الجامعة 2- حي السلام 2- حي الاطباء 2- حي النصر 1- حي الغري 1- حي المهندسين 1- مجمع الاميرات 1- مركز النجف 1- حي الهندية 1(النجف - القطاع الجنوبي)- حي الانصار 5- حي السعد 4- حي القادسية 3- حي الزهراء 3- الجديدة الثالثة 3- حي الامير 3- حي الاسكان 2- حي القدس 2- دور الاساتذة 2- حي الشعراء 1- حي المعلمين 1- الشواطي 1- حي العدالة 1- حي الاشتراكي 1- حي الجمهورية 1- شارع المدينة 2- خان المخضر 1- الرضوية 1- (قطاع الكوفة )- مركز الكوفة 9- حي كندة 2- حي ميسان 2- البراكية 1- شارع المطار 1- شارع المعمل 1- حي ميثم التمار 1(قطاع العباسية)- العباسية 16(قطاع المناذرة)- المناذرة 2(قطاع المشخاب)- المشخاب 2-- من بين الاصابات اعلاه (9) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.- حالات الشفاء : 120- الوفيات :1- وبهذا يصبح الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما : يليمجموع الاصابات : 5419مجموع حالات الشفاء : 3645مجموع الوفيات : 105مجموع الراقدين : 1669مجموع الاصابات بين المنتسبين : 502

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