طهران تدعو لإيقاف المخالفات الأمريكية قبل وقوع كارثة

2020/07/24 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن تصرفات الولايات المتحدة تهدد بكارثة، وذلك على خلفية حادث اعتراض طائرة ركاب إيرانية في أجواء سوريا من قبل مقاتلة أمريكية.وقال ظريف، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: الولايات المتحدة تحتل بشكل غير قانوني أراضا تابعة لدولة أخرى، ثم تتحرش بطائرة مدنية خلال رحلة مجدولة …

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