سقطت السياسة وعاشت كورونا - ميشيل نجيب

2020/07/24 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميشيل_نجيب الركود والإنكماش العالمى الذى أصاب الطبقات الرأسمالية كان نتيجة طبيعية لسيادة النظرة الرأسمالية إلى وباء كورونا فيروس، كان الإنسان والمجتمع هما آخر ما تفكر فيه الأنظمة الرأسمالية إلا إذا كان وراءهم منفعة تصب فى مصالح الطبقات الحاكمة، ومثال أيطاليا وبعدها أمريكا والبرازيل وغيرهم يؤكد أن السياسة الرأسمالية قبل أو بعد سيطرة كورونا على العالم الأقتصادى لم تتغير، بل زادت فى توحشها والواقع اليقينى لكل ع ......





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