بكين تأمر بإغلاق قنصلية أمريكية ردا على قرار مماثل من واشنطن

2020/07/24 | 18:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أمرت الصين بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو الواقعة جنوب غربي البلاد، وذلك في أحدث تصعيد لتوتر العلاقات بين الدولتين.وقالت الصين إن الخطوة هذه كانت “رداً ضرورياً” على الولايات المتحدة، التي طلبت من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن في وقت سابق من الأسبوع الجاري.وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال إن […]

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