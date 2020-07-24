2020/07/24 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” بيانًا رسميًا، قبل قليل، أعلنت من خلاله عن موعد بداية ونهاية موسم 2020/2021.وقالت الرابطة في بيانها: “وافق المساهمون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، على بدء الموسم 2020/2021 في 12 ايلول 2020”.وأضافت “ستُقام الجولة الأخيرة من الموسم في 23 ايار 2021، وسيستمر الدوري الإنجليزي في استشارة الاتحاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الجديد من البريميرليج) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الجديد من البريميرليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).