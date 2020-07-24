وسائل إعلام تكشف عن موقف ترامب إزاء تغيير وضع آيا صوفيا

2020/07/24 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أبدى خلال لقاء مغلق "استياءه الشد...





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