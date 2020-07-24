بريتني سبيرز: ماذا كان يحدث مع نجمة البوب خلال السنوات الـ12 الماضية؟

2020/07/24 | 18:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يطالب محبو أميرة البوب الأمريكية، بريتني سبيرز، بأن تمنحها المحكمة بعد جلسة الاستماع اليوم، حق التحكم بأعمالها وحياتها الشخصية.فمنذ 12 عاما وحياة المغنية المهنية في قبضة أوصياء قانونيين عليها، بعد أن مرّت بأزمة تتعلق بصحتها العقلية، ورغم أنه لم تنشر للعلن تفاصيل الاتفاق، إلا أنه من المعروف أنها تقيّد استقلالية المغنية.وقال داعمو […]

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