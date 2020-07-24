نزيل اخر يلقى حتفه في سجن بأربيل

2020/07/24 | 18:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل اعلنت هيئة حقوق الانسان في اقليم كردستان الجمعة ،عن وفاة نزيل في سجن الاصلاح باربيل .وقال رئيس هيئة حقوق الانسان باقليم كردستان ضياء بطرس لوسائل اعلام كردية ان "نشوان قادر" قد توفي اليوم في سجن اصلاح اربيل نتيجة جلطة دماغية، مضيفا ان المتوفي كان محكوما بالمؤبد.وأشار بطرس ان هيئة حقوق الانسان طالبت رئاسة اقليم كردستان وبكتاب رسمي ان تصدر عفوا خاصا للسجين "نشوان قادر" بسبب مرضة وعدم قدرته على التعايش مع اجواء السجن، موضحا بسبب تفشي وباء كورونا لم يصدر قرار العفو من قبل رئاسة الاقليم مما تسبب بوفاة السجين.يشار الى ان سجينا اخر توفي قبل ايام بعد ان اضرب عدد من النزلاء في سجن اصلاح اربيل عن الطعام منذ الـ 11 من شهر تموز الجاري بهدف الضغط على السلطات في الاقليم لاسراع باصدار مشروع قانون العفو العام.

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