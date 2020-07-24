ليبيا: ماذا بعد موافقة البرلمان المصري على التدخل عسكريا؟

2020/07/24 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تتسارع التطورات السياسية والميدانية في ليبيا على نحو دراماتيكي وسط ترقب ما ستؤول إليه الأوضاع في أزمة متعددة الأطراف.ففي بداية الأسبوع الجاري وافق البرلمان المصري – الذي يشكل مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي غالبيته الساحقة – في جلسة مغلقة على قرار يعطيه الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل في ليبيا، ونشر قوات مسلحة في […]

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