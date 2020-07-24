2020/07/24 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خبير نفطي لـ/نينا/ :كردستان والبصرة وبعض المناطق المحررة تجهز بشكل جيد بالكهرباء .. اما باقي المحافظات /فلها الله/ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 18:33.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير نفطي لـ/نينا/ :كردستان والبصرة وبعض المناطق المحررة تجهز بشكل جيد بالكهرباء .. اما باقي المحافظات /فلها الله/) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير نفطي لـ/نينا/ :كردستان والبصرة وبعض المناطق المحررة تجهز بشكل جيد بالكهرباء .. اما باقي المحافظات /فلها الله/) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير نفطي لـ/نينا/ :كردستان والبصرة وبعض المناطق المحررة تجهز بشكل جيد بالكهرباء .. اما باقي المحافظات /فلها الله/) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).