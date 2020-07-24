تنسيقية السجناء السياسيين تدعو الى التظاهر الاحد المقبل

2020/07/24 | 18:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت تنسيقية السجناء السياسيين اليوم الجمعة ،الى التظاهر والتجمع أمام وزارة المالية يوم الاحد المقبل بسبب إيقاف الرواتب من قبل الحكومة وعدم البت في اطلاق الرواتب حتى الان .وحثت التنسيقية في بيان : الجميع على الحضور لإثبات الحقوق التي كفلها الدستور العراقي وشرعت بموجب قانون وحسب القوانين النافذة.

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