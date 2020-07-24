ايران تحذر من وقوع ’’كارثة’’ بسبب واشنطن

2020/07/24 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن تصرفات الولايات المتحدة تهدد بكارثة، وذلك على خلفية حادث اعتراض طائرة ركاب إيرانية في أجواء سوريا من قبل مقاتلة أمريكية.وقال ظريف، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": الولايات المتحدة تحتل بشكل غير قانوني أراضا تابعة لدولة أخرى، ثم تتحرش بطائرة مدنية خلال رحلة مجدولة - ما يعرض للخطر ركابا مدنيين أبرياء - وذلك تحت ذريعة حماية قواتها المحتلة".

وشدد الوزير على أن لدى الولايات المتحدة الجرأة على اتخاذ خطوة مخالفة للقانون على أساس انتهاك الآخر، قائلا: "يجب إيقاف هذه التصرفات الخارجة عن القانون قبل وقوع الكارثة".

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أبدى خلال لقاء مغلق "استياءه الشديد" إزاء قرار نظيره التركي رجب طيب أردوعان إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد.

وذكرت وكالة أنباء (ANA-MPA) اليون

بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن وزارته أجرت مسحا عشوائيا لوباء كورونا على 150 ألف مواطن في عموم البلاد، وتبين أن نسبة الإصابة بالفيروس بينهم بلغت 2.5 بالألف.

وقال قوجة إن عدد المصابين منذ تفشي الفيروس في تركيا وصل إلى

بغداد اليوم- متابعة

قال مصدر مطلع في شركة "ماهان" الإيرانية للطيران إن اعتراض المقاتلات الأمريكية لطائرة الشركة المدنية يعتبر خطوة عدائية واستفزازية، وإن الشركة ستتابع القضية من الناحية القانونية.

وأكد المصدر أن الطائرة كانت تسير في ا

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