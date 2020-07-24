2020/07/24 | 18:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يستعيد قطعة أثرية عمرها 5 آلاف عام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستعيد قطعة أثرية عمرها 5 آلاف عام) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستعيد قطعة أثرية عمرها 5 آلاف عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).