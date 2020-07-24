بيل غيتس يحذر من ارتفاع معدلات الوفيات بكورونا: الذروة لم تأت بعد

2020/07/24 | 18:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حذر مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، من ارتفاع معدلات الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتاً إلى أن "الذروة لم تأت بعد".ونوه غيتس، خلال حديث تلفزيوني، بالمعدلات المقلقة لأعداد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة الأميركية، موضحاً أن "معدلات العدوى في الولايات المتحدة خلال الصيف مقلقة للغاية، الطقس الدافئ، يدفع الناس للظهور أكثر إلى الهواء الطلق، في الواقع، هذه الظروف أسهل في تقليل العدوى عما ستكون عليه في الخريف".

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